Son dönemde art arda istifalarla sarsılan İYİ Parti'de bu kez de kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın kasadaki paranın eksi 16 milyonda olduğu iddiasıyla Meral Akşener'in ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddia edildi. Akşener'in 'ispat etsin' çıkışı üzerine 'Savcılığa gideceğim' diyen Dikbayır, kesin ihraç istemiyle yollandığı parti disiplin tarafından ihraç edildi.

Gelişmeler sıcaklığını korurken İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, TV100 canlı yayınında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Genel Merkez'in milletvekillerinden milyon liralara varan paralar talep ettiğini söyleyen Beker, "Milletvekillerine sen şu kadar ver dediler. Kimi 250 bin, kimine 500 bin kiminden de milyon. Benden de istediler, vermedim." diye konuştu.