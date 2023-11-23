Beker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bazı iddiaların birtakım çevrelerce kendisiyle ilişkilendirildiğini söyledi. Beker, İYİ Partiden istifa etmesinin nedeninin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a yönelik asılsız iddialardan kaynaklandığını söyledi.

"FETÖ TAKTİĞİYLE YAPILIYOR" İTİRAFI

İYİ Partinin kuruluşunda yer almış bir iş adamı olduğunu, Dikbayır ile ilgili parti içindeki söylemlerin dedikodu boyutunu aşarak dışarıda kendilerine sorulması ve parti yönetiminin bu duruma karşı herhangi bir tavır göstermemesinin, kendisini İYİ Parti ile yol ayrımına ittiğini dile getiren Beker, şöyle konuştu:

"Başta ben ve ailem olmak üzere onlarca yol arkadaşım, İYİ Parti Genel Merkezine çöreklenmiş ve namuslu insanları hedef alan bir grubun itibar suikastına maruz kaldık. Nitekim partide etkili bir genel başkan yardımcılığı yapmış Sakarya Milletvekilimiz Ümit Dikbayır hakkında çıkan asılsız, belden aşağı iddialar benim için bardağı taşıran son damla oldu. Bu nedenle kendimi, ailemi ve inandığım tüm değerleri korumak adına İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. Bana atılan iftiralar istifam sonrası ortaya çıkmıştır. Bu kumpaslar, FETÖ taktiğiyle yapılmaktadır. Bu taktiği uygulayanlar da genel başkanın yanındaki şer odaklarıdır. Allah yardımcım olmuş, iyi ki istifa etmişim."

"HER İSTİFA EDEN TACİZLE SUÇLANIYOR"

Beker, bir gazetecinin, "10 milletvekilinin daha istifa edeceğinin konuşulduğunu" belirtmesi üzerine şunları kaydetti:

"Kimse istifa etmez. Her istifa eden tacizle suçlanıyor. O nedenle herkes korkuyor. Bizim partiden istifa edenlerin yüzde 90'ı tacizle suçlanıyor. Ümit Dikbayır'la ilgili iddialar da 4-5 yıl öncesine ait.

Çamur at, izi kalsın şeklinde bir genel başkanlık olmaz. Benim ailem var, evlatlarım var. Nasıl, Akşener oğlu ile ilgili iddialarda ortalığı yıkıyorsa benim de evlatlarım var. Dikbayır'ın da ailesi var. Allah'a şükür, hepimiz kendimizden eminiz. Genel başkanın tüm siyasi çalışmalarında yanında olan bir arkadaş, iki kız çocuğu sahibi bir baba tacizle suçlanıyorsa, kendisine 'abla' diye hitap eden bir adam da fuhuş yaptırıldığı iddia edilen otelle ilişkilendiriliyorsa vay bizim partimizin haline. Otele bakmaya gerek yok, o zaman partiye bakmak gerekir."

Beker, AK Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya, "Bana hiçbir partiden teklif gelmedi, benim de hiçbir partiyle görüşmem olmadı." karşılığını verdi.