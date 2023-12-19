İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0595
  • EURO
    31,7822
  • ALTIN
    1891.63
  • BIST100
    7790.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan: Görüşmelerden genel merkezin haberi vardı
Güncel

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan: Görüşmelerden genel merkezin haberi vardı

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan katıldığı canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu ile yaptığı 'arka kapı' görüşmelerinden İYİ Parti Genel Merkezi'nin haberdar olduğunu vurgulayan Özkan, halihazırda Ankara'da da benzer diplomasilerin yürütüldüğünü söyledi.

19 Aralık 2023 Salı 08:36 - Güncelleme:
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan: Görüşmelerden genel merkezin haberi vardı
ABONE OL

CHP ile ittifak yapmama kararını eleştiren ve istifası istenen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile yaptığı pazarlıklara ilişkin itiraf dolu açıklamalar yapmıştı. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı' görüşmeleri yaptığını belirten Özkan, "Ortaya çıkan sonuç artık bir çıkmaz sokak" demişti.

Bu açıklamalar parti yönetimi tarafından yalanlanmış, Özkan kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edilmişti.

Yaşananların Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti.

Gelişmelere ilişkin TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan İbrahim Özkan, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"ARKA KAPI DİPLOMASİSİNDEN GENEL MERKEZ'İN HABERİ VAR"

Yaptığı görüşmelerden İYİ Parti Genel Merkezi'nin haberdar olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu süreçleri Ankara'da Adnan Beker, İstanbul'da da ben yürütüyordum. Kurumsal işler vs... Genel Merkez'in bilgisi tabi ki var." diye konuştu.

"MERAL AKŞENER, MANSUR YAVAŞ İLE İTTİFAK DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYOR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş ile 'ittifak' diplomasisi yürüttüğünü vurgulayan Özkan, "Aynı diplomasi Ankara'da da yürütülüyor. Hala yürütülüyor. Sayın Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde. Ankara'da sayın Yüksel Arslan tarafından yönetiliyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.