CHP ile ittifak yapmama kararını eleştiren ve istifası istenen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile yaptığı pazarlıklara ilişkin itiraf dolu açıklamalar yapmıştı. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı' görüşmeleri yaptığını belirten Özkan, "Ortaya çıkan sonuç artık bir çıkmaz sokak" demişti.

Bu açıklamalar parti yönetimi tarafından yalanlanmış, Özkan kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edilmişti.

Yaşananların Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti.

Gelişmelere ilişkin TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan İbrahim Özkan, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"ARKA KAPI DİPLOMASİSİNDEN GENEL MERKEZ'İN HABERİ VAR"



Yaptığı görüşmelerden İYİ Parti Genel Merkezi'nin haberdar olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu süreçleri Ankara'da Adnan Beker, İstanbul'da da ben yürütüyordum. Kurumsal işler vs... Genel Merkez'in bilgisi tabi ki var." diye konuştu.

"MERAL AKŞENER, MANSUR YAVAŞ İLE İTTİFAK DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYOR"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş ile 'ittifak' diplomasisi yürüttüğünü vurgulayan Özkan, "Aynı diplomasi Ankara'da da yürütülüyor. Hala yürütülüyor. Sayın Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde. Ankara'da sayın Yüksel Arslan tarafından yönetiliyor." dedi.