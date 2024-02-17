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İYİ Parti'den istifa ederek AK Partiye katıldılar

Ağrı Patnos'ta İyi Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
İYİ Parti'den istifa ederek AK Partiye katıldılar
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AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İyi Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun'un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AK Partiye geçeceğini söylediğini dile getirdi.

Müslüm Coşkun'un hem İyi Parti İlçe Başkanı hem de İyi Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

Müslüm Coşkun ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti'nin Patnos'ta güçlendiğini belirtti.

İyi Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun, Patnos'ta efsane başkanın yanında olmak ona destek olmak için Ak Parti saflarında siyaset yapacaklarını dile getirdi.

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