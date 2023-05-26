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İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Balıkesir Kepsut'ta İYİ Parti'nin başkan adayı olan Anıl Eren ve İYİ Parti Balıkesir Teşkilat Başkanı Alper Uludağ partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 18:59 - Güncelleme:
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler
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AK Parti Kepsut İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle İYİ Parti'den istifa eden Anıl Eren ve Alper Uludağ'a rozetleri İl Başkanı Ekrem Başaran ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile birlikte Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul birlikte taktı.

"DOĞRU ADAMLA DOĞRU ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Rozet töreninde konuşan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Kepsut doğru adamla doğru adımlarla büyüyerek devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerinde ülkemiz bir kez daha anladı ki vatanımızın bölünmez bütünlüğü için ve bu davaya sahip çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan ile başaracağımız bu zaferin adı 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Şimdi daha büyük güç ile daha çok inanç ile bu kutlu davada hep birlikte yürüyecek ve bu şahlanışa her birimiz şahitlik edeceğiz. İşte bugün AK Parti Balıkesir il Başkanımız Sayın Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilimiz Sayın İsmail Ok ve AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Hüseyin Murat Uysal'ın katılımı ile ilçemizde genç ve çalışkan isimlerinden önceki dönem İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Anıl Eren ve İYİ Parti Balıkesir Teşkilat Başkanı Alper Uludağ partilerinden istifa ederek AK Parti İlçe Teşkilatımıza katıldılar. Şahsım adına bu kutlu davada birlikte olmaktan onur duyuyor ve aramıza yeni katılan değerli arkadaşlarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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