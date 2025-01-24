İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6957
  • EURO
    37,4061
  • ALTIN
    3192.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçtiler! 38 kişi kayıt yaptırdı
Güncel

İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçtiler! 38 kişi kayıt yaptırdı

İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Teşkilatının tamamı partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) geçti. Partilerinden istifa ederek MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP'ye kayıt yaptı.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 16:23 - Güncelleme:
İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçtiler! 38 kişi kayıt yaptırdı
ABONE OL

İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. Partilerinden istifa ederek MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP'ye kayıt yaptı. Başkan Aziz Çelik'e ve beraberindekilere MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat tarafından rozetleri takıldı.

Açıklamalarda bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, "Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin yapmış olduğu terörsüz Türkiye çağrısı üzerine Gerger İYİ Parti İlçe Başkanı Aziz Çelik bu konuda partimize ve genel başkanımıza destek olmak amacıyla İYİ Parti Gerger İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecekler ya da silahlarıyla beraber toprağa gömüleceklerdir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye yüzyılında bu terör belası ülkemizin gündeminden kalkacak. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada süper güç olma yolunda hedefine devam edecektir. Aziz beye partimize katılmasından ve destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.