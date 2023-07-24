İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'gizli pazarlık' tepkisi: Gerekçeler araştırılsın

İYİ Partili Zorlu, Meral Akşener başkanlığındaki Başkanlık Divanı'nın ardından, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisiyle yaptığı gizli mutabakata tepki gösteren Zorlu, konun araştırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi desteğini artırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelmişti. Yapılan pazarlıklar sonucu Zafer Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Verdiği röportajda Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata ilişkin kritik itiraflarda bulunan Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptıklarını açıklamıştı. Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." dedi.

ÖZTRAK: BÖYLE BİR MADDE YOK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasını yalanladı. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZDAĞ'IN BAKANLIK İTİRAFLARINI YALANLAMADI

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Ümit Özdağ ile bakanlıklar üzerine bir protokol imzaladınız mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu adeta parti sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarını boşa çıkardı.

"ÖZEL PROTOKOL İMZALADIK"

Özdağ'ı yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aramızda bir protokol var. Kamuoyuna açıklanmış bir protokol değil. İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokol. Danışmanım dâhil benden başka kimse bilmiyor. Faik Öztrak da bilmiyor" dedi.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'GİZLİ MUTABAKAT' TEPKİSİ!

Basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Partinin, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında olduğu belirtilen ve kamuoyunda tartışılan gizli protokole yaklaşımı nedir? Sayın Akşener'in bu gizli protokolden haberi var mı?" sorusu üzerine, en baştan bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak adına büyük mücadele verdiklerini, Akşener'in seçimden önce de sonra da bu ilkeye sadık kaldığını söyledi.

Zorlu, bakanlık dağılımıyla ilgili başından beri seçim sonuçlarının beklenmesinden yana olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"ALTINDAKİ GEREKÇELER ARAŞTIRILSIN"

"Biz, oy oranına göre hangi partilere, hangi sayıda, hangi bakanlıkların düşeceği konusunda yol haritamızı daha önce ortaya koymuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu ifadesi de önemlidir, 'İki kişinin namusuna emanet edilmiş bir metin' denildi. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır ama bu cümle, Türk siyasetinin bugünü ve yarınları için önemli bir ifadedir. Bunun sebep ve sonuçları, altındaki gerekçeler araştırılsın diyorum.

"DOĞRU OLMADIĞINI ORTAYA KOYDUK"

Bununla birlikte elbette bu metinden, yapılan protokolden, içeriğinden Sayın Genel Başkanı'mızın haberi yoktur. Niye yoktur, hatırlarsanız o tarihte 7 maddelik bir mutabakat metni yayınlanmıştı. Bu metinde yer alan ifadelerin bizim politikalarımıza, milletimizin hassasiyetlerine aykırı olmadığından bahisle bir sakınca görmediğimizi Sayın Genel Başkan'ımız milletimizle paylaştı. Henüz hangi bakanlıkların hangi partiye verilmesi kararlaştırılmamışken, bu dağılım ortaya konulmamışken ortaya çıkan bu protokolün, bizim duruşumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde doğru olmadığını ortaya koyduk. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu ifade etti."