Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası koalisyon masasının ortakları arasında çıkan tartışmalar sürüyor. İYİ Parti kanadından Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmezken en son İYİ Parti'li Yiğit Karakış dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı olan Yiğit Karakış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "hain" olarak nitelendirerek, "İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir." dedi.

İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir. Kılıçdaroğlu'na muhalefete ihanet edeceği bir fırsat daha verilemez. Bu satırlar değişim sürecine ihanet eden dört parti lideri için de geçerlidir. Küçük hesap peşinde koşanlar, büyük zaferlerin önündeki en büyük engeldir.