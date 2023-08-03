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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na ihanet göndermesi: Bir fırsat daha verilemez

İYİ Partili Yiğit Karakış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine ihanet ettiğini belirterek, 'İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir. Kılıçdaroğlu'na muhalefete ihanet edeceği bir fırsat daha verilemez.' dedi. İttifakın küçük ortaklarını da hedef alan Karakış, 'Küçük hesap peşinde koşanlar, büyük zaferlerin önündeki en büyük engeldir.' diye konuştu.

3 Ağustos 2023 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na ihanet göndermesi: Bir fırsat daha verilemez
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Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası koalisyon masasının ortakları arasında çıkan tartışmalar sürüyor. İYİ Parti kanadından Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmezken en son İYİ Parti'li Yiğit Karakış dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"DÖRT PARTİ LİDERİ DE İHANET ETTİ"

Geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı olan Yiğit Karakış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "hain" olarak nitelendirerek, "İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir." dedi.

Karakış paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti, tükenmiş Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrüne ömür katacak bir yoğun bakım ünitesi değildir. Kılıçdaroğlu'na muhalefete ihanet edeceği bir fırsat daha verilemez. Bu satırlar değişim sürecine ihanet eden dört parti lideri için de geçerlidir. Küçük hesap peşinde koşanlar, büyük zaferlerin önündeki en büyük engeldir.

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