İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a darbe! Meral Akşener, Avcı'yla görüştü

2015 yılından beri Mansur Yavaş'a yakın görev yapan, ABB içerisinde ülkücü gelenekten gelen birçok genel müdür ve idarecinin atanmalarını sağlayan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde etkili olduğu bilinen Servet Avcı, 30 Eylül tarihinde İYİ Parti lideri Akşener ve İYİ Parti'yi savunan bir köşe yazısı yazdığı için Yavaş tarafından bir gecede görevinden alınmıştı.

İYİ PARTİ'DEN MANSUR YAVAŞ'A SOĞUK DUŞ

Söz konusu olay gündemde geniş yer bulurken Yavaş'ın 'Mansur Yavaş ülkücülüğü değil, CHP'nin politikalarını seçti' söylemlerine neden oldu. Genel seçimlerde yaşanan hezimet sonrası masayı dağıtan Akşener, Mansur Yavaş'ı da ağır eleştiri yağmuruna tutmuştu. Söz konusu olaylar sonrası İYİ Parti 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını çıkaracaklarını açıklarken Ankara'da da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Yavaş'ın görevden aldığı Servet Avcı önümüzdeki yerel seçimler için Mansur Yavaş'a karşı birlik olmak için görüştü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin desteği ile ABB Başkanı olan Mansur Yavaş'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi adayını çıkarma kararı aldı. Akşener Yavaş'ın karşısına ise Yavaş'ın 2015 yılından beri beraber çalıştığı ve geçtiğimiz Eylül ayına kadar başdanışmanlığını yaptırdığı ancak bir gecede iki satır yazı ile görevden alınan Servet Avcı'yı çıkarma kararı aldı.

"İYİ PARTİ'Yİ VE AKŞENER'İ DESTEKLEYEN YAZISINDAN ÖTÜRÜ YAVAŞ GÖREVDEN ALDI"

Ülkücü camiada önemli görevler yapan ve 2015 yılından beri Mansur Yavaş ile birlikte hareket eden ve bir gazetede de köşe yazan Servet Avcı, 30 Eylül'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'yla ilgili çıkışlarını destekleyen bir yazı yazdı. Avcı söz konusu yazıda ""Varsın, ellerinden kan sızanlarla kimler iş birliği yapacaksa yapsın.

Fotoğraftaki: Meral Akşener'in görüştüğü Servet Avcı

AVCI İYİ PARTİ'NİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI

İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'in savunulduğu söz konusu yazının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, yıllarca beraber çalıştığı Avcı'yı bir gecede sildi, attı. Yavaş'ın Avcı'yı görevden almasının ardından Akşener ise Servet Avcı'yı markaja aldı. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için düşündüğü aday olarak ön plana çıkan Avcı, geçtiğimiz günlerde Akşener ile görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmenin ardından kurmaylarından görüşmenin olumlu geçtiği belirtirken, Avcı'nın adaylığa hazır olduğu da vurgulandı.