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İYİ Parti'den Yavaş'a ağır sözler: Haramzade!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde yaşanan istifalar nedeniyle CHP'yi hedef alırken, 'Partime operasyon yapılıyor. Bu bir savaş ilanıdır' ifadelerini kullandı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da sosyal medyadan yayınladığı videoyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
İYİ Parti'den Yavaş'a ağır sözler: Haramzade!
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Eski dostlar, düşman oldu... İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından koltuğunu korumak için ne yapacağını şaşırdı. Parti içinde kendine yönelik tepkileri bastırabilmek için yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını açıkladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'KORKAKLAR' DEDİ!

Bir dönem "kardeşlerim" dediği, cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da "Korkaklar" diyerek sert mesajlar yolladı.

ANKARA İL BAŞKANI'NDAN SERT SÖZLER: HARAMZADE!

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Mansur Yavaş'ı "Haramzade" olarak isimlendirip "Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Kısa günün kârı için, Türk Milletinin istiklaline ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz. Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de elbirliği ile inşa edeceğiz. Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz.

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