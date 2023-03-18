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İYİ Partili başkan makamında silahlı fotoğrafını paylaştı! Tepki yağınca silmek zorunda kaldı

Skandala imza atan İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, makamında poz vererek silahlı fotoğrafını paylaştı. Sulu, paylaşımını gelen tepkilerden sonra silmek zorunda kaldı.

18 Mart 2023 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
İYİ Partili başkan makamında silahlı fotoğrafını paylaştı! Tepki yağınca silmek zorunda kaldı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinin İYİ Parti Başkanı Metin Savaş Sulu, skandal bir paylaşıma imza attı. Sulu, makamında gülerek ve poz vererek çekildiği silahlı fotoğrafını yayınladı.

İlçe binasında görev yapan parti üyelerinin bu durumdan rahatsızlık duyduklarını Sulu'ya ilettikleri öğrenilirken, tepkiler sonrası paylaşımını silen başkandan açıklama gelmedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Merkez Yönetiminin ise Metin Savaş Sulu'ya hiçbir uyarı yapmadığı iddia edildi.

Öte yandan Sulu'nun bu fotoğrafı yayınlayarak, kime ne mesaj verdiği de merak konusu oldu.

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