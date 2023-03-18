Kocaeli'nin Derince ilçesinin İYİ Parti Başkanı Metin Savaş Sulu, skandal bir paylaşıma imza attı. Sulu, makamında gülerek ve poz vererek çekildiği silahlı fotoğrafını yayınladı.

İlçe binasında görev yapan parti üyelerinin bu durumdan rahatsızlık duyduklarını Sulu'ya ilettikleri öğrenilirken, tepkiler sonrası paylaşımını silen başkandan açıklama gelmedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Merkez Yönetiminin ise Metin Savaş Sulu'ya hiçbir uyarı yapmadığı iddia edildi.

Öte yandan Sulu'nun bu fotoğrafı yayınlayarak, kime ne mesaj verdiği de merak konusu oldu.