Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden orman yangını, bölgedeki mesire alanı olan İçmeler mevkiine yaklaşmış ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yangına müdahale etmişti. Yangın bölgesine giden Osmaneli Belediye Başkanı İyi Partili Bekir Torun da olay yerinde gelişmeleri takip ediyordu. Söndürme ekipleri, aniden yön değiştiren rüzgar nedeniyle, alevlere farklı bir noktadan müdahale etmek için, İçmeler mevkiinden ayrıldı. İyi Partili Başkan Bekir Torun ise o anlarda sosyal medya hesapların canlı yayın açarak akıl almaz bir provokasyona imza attı.

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR" DEDİ

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgarın yön değiştirmesi sonrası alevlere farklı noktalardan müdahale etmek için bölgeden ayrılan söndürme ekiplerinin, yangından korkarak kaçtıklarını söyledi. Torun, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada aşağı yukarı 12 tane arasöz vardı ormancı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın burada bir tane araçla söndürüyoruz burayı. Orman yangınıyla mücadele etmek için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

ORMAN ŞEHİTLERİNİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

Ülke genelinde çıkan çok sayıda büyük orman yangınıyla canla ve başla mücadele eden söndürme ekiplerine iftira atmaktan çekinmeyen İyi Partili Başkan Bekir Torun, orman şehitlerimizin de kemiklerini sızlattı. Eskişehir'de yeşil vatanı korumak uğruna verilen 10 Şehidin acısı yürekleri dağlamışken, Başkan Torun'un "korkup ağlayarak kaçtılar" şeklindeki sözleri ise akıllara durgunluk verdi.