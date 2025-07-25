İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5565
  • EURO
    47,7204
  • ALTIN
    4377.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Partili başkandan açık provokasyon! Yangın söndürme ekiplerine çirkin iftira
Güncel

İYİ Partili başkandan açık provokasyon! Yangın söndürme ekiplerine çirkin iftira

Orman şehitlerimizin acısı çok tazeyken Osmaneli Belediye Başkanı İyi Partili Bekir Torun akıl almaz bir provokasyona imza attı. Torun, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e ulaşan, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınıyla canlarını hiçe sayarak mücadele eden söndürme ekiplerinin yangından korkup ağlayarak kaçtığını söyledi.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 10:02 - Güncelleme:
İYİ Partili başkandan açık provokasyon! Yangın söndürme ekiplerine çirkin iftira
ABONE OL

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden orman yangını, bölgedeki mesire alanı olan İçmeler mevkiine yaklaşmış ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yangına müdahale etmişti. Yangın bölgesine giden Osmaneli Belediye Başkanı İyi Partili Bekir Torun da olay yerinde gelişmeleri takip ediyordu. Söndürme ekipleri, aniden yön değiştiren rüzgar nedeniyle, alevlere farklı bir noktadan müdahale etmek için, İçmeler mevkiinden ayrıldı. İyi Partili Başkan Bekir Torun ise o anlarda sosyal medya hesapların canlı yayın açarak akıl almaz bir provokasyona imza attı.

"KORKUP AĞLAYARAK KAÇTILAR" DEDİ

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında, rüzgarın yön değiştirmesi sonrası alevlere farklı noktalardan müdahale etmek için bölgeden ayrılan söndürme ekiplerinin, yangından korkarak kaçtıklarını söyledi. Torun, "Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burada aşağı yukarı 12 tane arasöz vardı ormancı. Buradan bağıra çağıra resmen kaçtılar. Bakın burada bir tane araçla söndürüyoruz burayı. Orman yangınıyla mücadele etmek için işe girmiş olan adamlar buradan korkup ağlayarak kaçtılar" dedi.

ORMAN ŞEHİTLERİNİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

Ülke genelinde çıkan çok sayıda büyük orman yangınıyla canla ve başla mücadele eden söndürme ekiplerine iftira atmaktan çekinmeyen İyi Partili Başkan Bekir Torun, orman şehitlerimizin de kemiklerini sızlattı. Eskişehir'de yeşil vatanı korumak uğruna verilen 10 Şehidin acısı yürekleri dağlamışken, Başkan Torun'un "korkup ağlayarak kaçtılar" şeklindeki sözleri ise akıllara durgunluk verdi.

  • orman şehitleri
  • yangın mücadelesi
  • iyi parti
  • iftira

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.