İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2208
  • EURO
    53,2068
  • ALTIN
    6847.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'li başkandan istifa: Mobbing uyguluyorlar dedi, suçu genel merkeze attı
Güncel

İYİ Parti'li başkandan istifa: Mobbing uyguluyorlar dedi, suçu genel merkeze attı

İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Özgür Seyhan, parti içinde yaşanan gelişmeler ve teşkilatlara yönelik uygulamaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Seyhan, 'Genel merkezin desteklediği il başkanına destek vermeyen ilçe başkanlarına yönelik baskı ve dışlayıcı tutumlar sergileyerek mobbing algısını arttırdılar' dedi.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
İYİ Parti'li başkandan istifa: Mobbing uyguluyorlar dedi, suçu genel merkeze attı
ABONE OL

İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Özgür Seyhan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Seyhan, yaptığı yazılı açıklamada görev süresi boyunca teşkilat disiplinini, milletin değerlerini ve partinin saygınlığını ön planda tutarak siyaset yapmaya özen gösterdiğini belirtti.

"TEŞKİLATLARDA SEÇİLMİŞ İRADEYE SAYGI GÖSTERİLMEDİ"

Son dönemde parti içerisinde yaşanan gelişmelerin bu anlayışla örtüşmediğini ifade eden Seyhan, Salihli İlçe Başkanı Osman Özen'in istifasının ardından ilçe yönetiminin görevden el çektirilmesi, İl Başkanı Yunus Koca ve yönetiminin görevden alınması ile Saruhanlı İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve yönetiminin görevden el çektirilmesi gibi süreçlerin teşkilatlarda seçilmiş iradeye saygı gösterilmediği yönünde ciddi bir kanaat oluşturduğunu belirtti.

İLÇE BAŞKANLARINA YÖNELİK BASKI VE MOBBİNG ALGISI

Genel merkezin desteklediği il başkanına destek vermeyen ilçe başkanlarına yönelik baskı ve dışlayıcı tutumların mobbing algısını artırdığını kaydeden Seyhan, bu durumun teşkilatlarda birlik ve beraberlik duygusunu zedelediğini ifade etti. Bazı ilçe başkanlarının terörle ilişkilendirilen söylem ve içerikleri paylaşmasının ve buna karşı gerekli hassasiyetin gösterilmemesinin partinin itibarına zarar verdiğini belirten Seyhan, parti içi meselelerin sosyal medyada alenen paylaşılmasının da kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"PARTİ DİSİPLİNİ KİŞİLERE GÖRE DEĞİL, İLKELERE GÖRE UYGULANMALI"

Seyhan, bu konuları ilgili mercilere ilettiğini ancak gerekli karşılığın verilmediğini üzülerek gördüğünü belirtti. Her şart altında devletin ve milletin hassasiyetlerini koruduğunu, terör ve terörle iltisaklı hiçbir yaklaşımı kabul etmediğini vurgulayan Seyhan, parti disiplininin kişilere göre değil, ilkelere göre uygulanması gerektiğini ifade etti.

"İSTİFAM GERİ ÇEKİLME DEĞİL, BİR İLKE VE DURUŞ BEYANI"

Gelinen noktada savunduğu ilkeler ile mevcut uygulamalar arasındaki farkın açıldığını belirten Seyhan, "Gördüğüm lüzum üzerine İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu karar bir geri çekilme değil, bir ilke ve duruş beyanıdır" dedi.

Seyhan, birlikte görev yaptığı teşkilat mensuplarına, dava arkadaşlarına ve kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.