İYİ Partili Çıray deşifre etti: FETÖ'cüleri milletvekili adayı yaptılar

Seçim hazırlığı yapan partiler, YSK'ya milletvekili adaylarını sundu. Listelerin yayınlanmasından sonra belli olan isimler tartışmalara neden oldu. CHP'nin listesinde PKK destekçilerine verilen yerler dikkat çekerken, İyi Parti'nin de FETÖ hayranlarını ön plana çıkardığı ortaya çıktı. İYİ Parti İzmir milletvekili ve genel başkan başdanışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini duyurduktan sonra partiye yönelik eleştirilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir dizi ifşada bulunan Çıray, 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından FETÖ'den ihraç edilen İdris Naim Şahin'in Ordu 1. sıradan aday yapıldığını ve bunu öğrendiğinde şoke olduğunu söyledi.

Çıray'ın açıklamaları şöyle:

'EMNİYET'TEKİ FETÖ'CÜLER NASIL TEMİZLENİR?'

"15 Temmuz hain kalkışması olmuştu.. Özel Kuvvetler bombalanmıştı." diyen Çıray, "Sn Süleyman Soylu yeni İçişleri bakanı.. Ben de "FETÖ'yü Araştırma Komisyonu" üyesiydim. Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş Emniyet Müdürlerimiz, Generallerimize danışıyordum. "Emniyet'teki FETÖ'cüler nasıl temizlenir?" diye sordum. "İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı" dedi.

'İSTİFA EDERİZ' DİYEREK ADAYLIĞINI ÖNLEDİK'

Ben de bunu Sn Soylu'ya sözlü ve yazılı ilettim. "Tetkik edin" dedim. Nitekim Sn Soylu -sadece ben söyledim diye olmayabilir- onları görevden aldı. Daha sonra İYİ Parti'yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; "İ.Naim Şahin'i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem." Haklıydı, birlikte direnerek, hatta "İstifa ederiz" diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan'ın "yanıltılmış" olabileceğine bağladık.

'İYİ PARTİ LİSTELERİNE BAKIN'

Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1.sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kez yıkanılsın ki?!! Bunun üzerine...Nitekim Türk Polis Teşkilâtı'nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan. Bir twit atarak İ.Naim Şahin ile ilgili olarak, "Emniyet teşkilâtının FETÖ'ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı" diye yazdı.

Şu anda İYİ Parti listelerine bakın.. Elâzığ 1.sıra Fethullah'a "Allah dostu" diyen biri. Kars 1.sıra adayı Menzilci görünüyor. Hatay'da genç, sporcu Gökhan Zan 2.sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1.sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler.

'PEKİ NE YAPILMAK İSTENİYOR?'

Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var.

Acaba İyi Parti'yi zayıflatılmak veya tasfiye edilmek mi isteniyor? Asıl şu soruyu sorun bakalım: İYİ Parti zarar gördüğünde kim kâr kim zarar eder?