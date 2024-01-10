İYİ Partili Çömez'in imar yalanı ortaya çıktı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Marmara Adası Saraylar Mahallesi Abroz bölgesine giderek çektiği videoda, ormanlık alanın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açıldığını ileri sürdü. Rant algısı oluşturmaya çalışan Çömez'in söylediklerinin tamamı yalan çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Bahsedilen bölgenin tam aksine, 27 Temmuz 2023'te yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Korunacak Hassas Alan" ilan edildiği ve bölgede tek bir çivinin bile çakılmasının yasak olduğu ortaya çıktı. Kararnamede Marmara Adası Saraylar Mahallesi ve merkez bölgesinin yanı sıra Bolu, Erzurum ve Mersin'de de birçok doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildiği belirtildi.

'ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAZ'

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da, İYİ Partili Turhan Çömez'i yalanladı.

Aksoy "Milletvekili Çömez'in sosyal medya hesabında dile getirdiği alan 1'inci derece sit kapsamındadır. Çömez'in iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle orman vasfından çıkartılmamış aksine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle korunacak alan ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.