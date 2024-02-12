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İYİ Partili ilçe başkanını dövüp zorla Mansur Yavaş'tan özür dilettiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'i tekme tokat dövdü, zorla Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti.

12 Şubat 2024 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
İYİ Partili ilçe başkanını dövüp zorla Mansur Yavaş'tan özür dilettiler
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İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

TEKME TOKAT DARP EDİLDİ

Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntülerde, İYİ Partili ilçe başkanının tekme tokat dayak yediği Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten zorla özür diletildiği anlar yer aldı.

"ÖZÜR DİLE, BOYNUNU KESERİM"

Videoda Recep Önder'i darp eden saldırgan, "Özür dile çabuk, özür dile! Şuraya gel, özür dile. Söylesene oğlum. Öldüreceğim bak, boynunu keserim. Atilla abi özür dilerim de. Mansur Başkanım hakkını helal et de. Ben sana terbiyesizlik yaptım de. Atilla abi ben sana terbiyesizlik yaptım, hakkını helal et de." diyerek tehditler savurdu.

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