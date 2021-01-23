İYİ Partili Kaya'dan maskesiz ve sosyal mesafesiz doğum günü

DHA 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:11 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:11

İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, dün akşam, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı.

Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar ise, İYİ Partili Meclis Üyesi Muammer Öztürk'ün geçen hafta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı.