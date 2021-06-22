22 Haziran 2021 Salı 20:50 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 21:04

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın korumalarının Kocaeli'deki çiftliğinin yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu'yu darp etmesi büyük tepkilere neden oldu. Olayla ilgili UYGAD ve TGC'den yapılan açıklamalarda "unutmayacağız, unutturmayacağız" açıklaması yaptılar.

TGC: İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor süreçte gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanmıştır. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan, kamerası ve ekipmanları kırılan, hastaneye kaldırılan Mustafa Uslu'ya ve İHA çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz. Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz."

UYGAD: MUHABİR ARKADAŞIMIZA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ BU VAHİM DURUMU UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ!

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) olarak, bugün Dilovası'nda, gazeteci arkadaşımıza karşı yapılan saldırının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Toplumsal ve bireysel şiddetin önlenmesinin en çok konuşulduğu bu günlerde,toplumu aydınlatmak için görev yapan gazeteciye saldırısını not ettiğimizi önemle yazıyoruz..

İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Mustafa Uslu'nun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının bulunduğu çiftliğinde, yıkım çalışmalarını takibi sırasında, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu, 4 kişi tarafından, feci şekilde darp edilmesini,nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça, kalleşçe ve sinsice yapılan saldırıyı, UYGAD olarak asla unutmayacağız,unutturmayacağız ve konunun takipçisi olacağız.

Özellikle kadına ve canlılara şiddetin acılarını yaşayan ülkemizde,basın emekçisi arkadaşımız Mustafa Uslu'ya, sadece görevini yaptığı için yapılan saldırıyı,değerli halkımızın takdirine sunuyoruz..