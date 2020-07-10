10 Temmuz 2020 Cuma 11:57 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:57

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, geçtiğimiz yılbaşında Çengelköy'deki evinde verdiği yılbaşı partisiyle gündeme gelmişti.

Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımına arkadaşlarını da etiketleyen Dilara Türkkan'ın İYİ Partili vekil babası Lütfü Türkkan'ın forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

Dilara Türkkan'ın bir sonraki paylaşımına ise etiketlediği arkadaşlarıyla fotoğrafını koyarak 'Yetişirim demiştim' demesi dikkat çekti.