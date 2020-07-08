İYİ Parti'li Özeren, Semiha Yıldırım'a ahlaksızca saldırdı!

08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:48 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:54

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında ahlaksızca sözler sarf etti.

Bir süre sonra yaptığı paylaşımı silen İYİ Partili Özeren'in, yakın zamanda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı cansiparene bir tutum sergilediği biliniyor.

15 Temmuz gecesinde darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkan Özener ve çıkarıldığı mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.