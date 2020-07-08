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İYİ Parti'li Özeren, Semiha Yıldırım'a ahlaksızca saldırdı!

İYİ Partili Levent Özeren, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında ahlaksızca sözler kullandı. Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tedavi için hastaneye giden Semiha Yıldırı'a yönelik, 'Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!' ifadelerini kullandı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:48 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:54
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İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında ahlaksızca sözler sarf etti.

    Bir süre sonra yaptığı paylaşımı silen İYİ Partili Özeren'in, yakın zamanda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yapılan hakaretlere karşı cansiparene bir tutum sergilediği biliniyor.

    15 Temmuz gecesinde darbe girişimini desteklediği tweetleri ortaya çıkan Özener ve  çıkarıldığı mahkemede “o gece alkollüydüm” diyerek kendini savunmuştu.

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