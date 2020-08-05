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İyi Partili Ümit Özdağ'ın gerçek dışı paylaşımına Göç İdaresi'nden anında cevap

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İYİ Partili Ümit Özdağ'ın 'Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor' iddiasına cevap verdi.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:55 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:55
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Suriyelilerin, sahip oldukları araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV), muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü olduğu bildirildi.

Genel Müdürlük, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bir internet sitesinin haberini Twitter'dan "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" ifadesiyle paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir." ifadesine yer verildi.

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