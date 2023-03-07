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İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'nu pas geçti! Tek tek paylaştılar

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Adayın açıklandığı sırada tarafların yüzlerinin asık olması da dikkatlerden kaçmadı. İYİ Partili birçok ismin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kemal Kılıçdaroğlu görmezden gelindi.

7 Mart 2023 Salı 02:14 - Güncelleme:
İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'nu pas geçti! Tek tek paylaştılar
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2023 genel seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kriz, kaos ve kargaşanın eksik olmadığı 6'lı koalisyon ise Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Partili isimler ise sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEZDEN GELDİLER!

İYİ Partililer Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile bir arada olduğu "Teşekkürler Akşener" vurgulu görseli tek tek paylaştı.

İYİ PARTİ ADAYLIK YAYININA YER VERMEDİ

Öte yandan; 6'lı koalisyonun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurduğu toplantıyı siyasi partiler sosyal medya hesaplarında canlı yayınla paylaşırken, İYİ Parti'nin resmi hesabında ise bu yayına yer verilmedi.

İşte Kılıçdaroğlunu görmezden gelen İYİ Partili o isimler;

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