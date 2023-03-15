İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek

Altlı Masa'yı dağıtan ancak istediğini alamayınca geri dönen İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'ya "terör örgütü" diyemeyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP Genel Merkezi'nde 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'da görüşecek.
Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyların hassas noktası olan HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim." diye cevap vermişti.
Partisinin genel merkezinde "Bir numaralı milliyetçi benim" diyen ancak milliyetçilikle bağdaşmayan tavırlar içine giren Kılıçdaroğlu, PKK'yı terör örgütü diye görmeyip "halk direniş gubunu" diyen HDP ile görüşme kararı aldı.
Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi geçtiğimiz dönemlerde terör örgütü PKK hakkında konuşan Pervin Buldan'ın açıklamalarını akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliği ile birbirini tutmayan skandal ifadeler kullanan Buldan, "Şunu da ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." demişti.
Öte yandan terör örgütü üyeliğinden tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK hakkında yaptığı açıklamalarda gündeme geldi. Terör örgütü PKK hakkında konuşan Demirtaş, "Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan da, 6'lı Masa'ya açıktan destek verdi. Örgütün kanalına konuşan Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." dedi.
Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de öne sürdü.