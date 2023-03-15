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İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya “terör örgütü” diyemeyen HDP ile 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'da görüşeceği bildirildi.

15 Mart 2023 Çarşamba 19:47 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek
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Altlı Masa'yı dağıtan ancak istediğini alamayınca geri dönen İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'ya "terör örgütü" diyemeyen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP Genel Merkezi'nde 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'da görüşecek.

"ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyların hassas noktası olan HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim." diye cevap vermişti.

Partisinin genel merkezinde "Bir numaralı milliyetçi benim" diyen ancak milliyetçilikle bağdaşmayan tavırlar içine giren Kılıçdaroğlu, PKK'yı terör örgütü diye görmeyip "halk direniş gubunu" diyen HDP ile görüşme kararı aldı.

PERVİN BULDAN: PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi geçtiğimiz dönemlerde terör örgütü PKK hakkında konuşan Pervin Buldan'ın açıklamalarını akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliği ile birbirini tutmayan skandal ifadeler kullanan Buldan, "Şunu da ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." demişti.

DEMİRTAŞ: BİZ PKK'YI SİLAHLI BİR HALK HAREKETİ OLARAK TANIMLIYORUZ

Öte yandan terör örgütü üyeliğinden tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK hakkında yaptığı açıklamalarda gündeme geldi. Terör örgütü PKK hakkında konuşan Demirtaş, "Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI KARAYILAN'DAN DESTEK

Ayrıca terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan da, 6'lı Masa'ya açıktan destek verdi. Örgütün kanalına konuşan Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." dedi.

Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de öne sürdü.

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