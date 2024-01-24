İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

İMAMOĞLU'NA "ABLA" DARBESİ

İYİ Parti yerel seçimde CHP ile bir ittifak yapmayacağını açıklamıştı. Genel Seçimden önce abla kardeş pozları veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında sert rüzgarlar esmişti. İmamoğlu'nun partisine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili konuşan Akşener, "Partimize uzanan eller var. O elleri parça parça edeceğim" demişti.