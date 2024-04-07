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İYİ Parti'nin itirazları sonucu yeniden yapılan sayımlarda AK Parti'nin oyu arttı!

Ordu'da İYİ Parti'nin itirazları sonucu yeniden yapılan sayımlarda AK Parti'nin oylarında artış oldu. İYİ Parti'nin itirazları sonucu 54 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayımında AK Parti'ye toplam 44 oy çıktı.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 20:36 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin itirazları sonucu yeniden yapılan sayımlarda AK Parti'nin oyu arttı!
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Ordu'nun ilçelerinde itiraz eden İYİ Parti'nin avukatlarının da bulunduğu sayımlarda ilginç ve sürpriz sonuçlar elde edildi. İYİ Parti'nin itirazları sonucu Çatalpınar'da 20 sandıkta geçersiz oyların yapılan sayımında AK Parti'ye 9 oy daha çıkarken, İYİ Parti'ye 2 oy çıktı. Fatsa'da itiraz edilen iki sandıkta geçersiz oyların sayımında ise AK Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1, Yeniden Refah Partisi'ne 1, DEM Parti'ye 1 oy çıktı. İkizce'de 6 sandıkta geçersiz oyların sayımında AK Parti'ye 2 oy daha çıktı. Kabataş ilçesinde İYİ Parti tarafından itiraz edilen 12 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayımında AK Parti'ye 9, İYİ Parti'ye 4 oy çıkarken, Mesudiye'de toplam sandık olan 10 sandıkta geçersiz oyların tekrar sayımında AK Parti'ye 4 oy daha çıktı. Perşembe'de İYİ Parti'nin itirazı üzerine 4 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayımında ise AK Parti'ye 15 oy çıktı. Sayımda İYİ Parti'ye 5, CHP'ye 4, Yeniden Refah Partisi'ne 1 ve DEM Parti'ye 1 oy çıktı.

Ünye'de İYİ Parti'nin itiraz ettiği 3 sandıkta geçersiz oyların yapılan sayımında ise AK Parti'ye 2 oy daha çıktı.

Öte yandan Kumru, Gülyalı, Gölköy ve Çamaş ilçelerinde oy sayımı aynı kaldı.

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