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Güncel

İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan yine haddini aştı! Vatandaşa çirkin sözler

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yeni bir skandala imza attı. Türkkan, sosyal medya hesabında kendisini eleştiren bir vatandaşa hakaret etti.

26 Nisan 2023 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan yine haddini aştı! Vatandaşa çirkin sözler
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Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.

Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.

ŞEHİT YAKININA DA KÜFÜR ETMİŞTİ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz aylarda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür etmişti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.

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