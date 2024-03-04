İYİ Parti'nin seçim ofisi açılışında kriz! Adaylar birbirlerinden bihaber

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından istifa dalgasıyla sarsılan İYİ Parti'de yerel seçim çalışmalarında da büyük kriz yaşandı. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in, Güllerpınarı Mahallesi'nde gerçekleşen seçim ofisi açılışında yaşanan gerilim gün yüzüne çıktı.



Sabah'ın haberine göre; Açılışa İYİ Parti Antalya İl Başkanı ve hiçbir Antalya milletvekili katılmadı. Sadece Alanya ölçekli kalan açılışta Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ise konuşturulmadı. Törene Antalya'dan katılan tek isim olan İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal ise sahneye çağırılmadı.



Bunun üzerine Ünal, sahneye çıkarak Alanya İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin ile Meclis Üyelerine tepki göstererek törenden ayrıldı. Yaşanan durum açılışa katılan vatandaşlarda şok etkisi yarattı ve büyük tepkiye yol açtı.



"BAĞIMSIZ ADAY GİBİ DAVRANIYOR"

Antalya'da ilk kez bir ilçenin belediye başkan adayı büyükşehir belediye başkan adayını tanımaması kamuoyunda şok etkisi yarattı. Seçim gezilerinde Genel Başkan Meral Akşener ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Nesrin Ünal'ın hiç fotoğrafının kullanılmadığı ve oy istenmediği gerekçesi ile parti içinde çıkan çatlak sesler yükselmeye başladı.

Partililer, "Mehmet Şahin bağımsız aday galiba. Genel Başkanımızı ve Büyükşehir Adayımızı hiç anmıyor, afişlerde kullanmıyor. İlçe başkanımızı konuşturmuyor, Büyükşehir Adayımızı konuşturmuyor. Seçim şarkısında bile ben yaparım, Mehmet Şahin yapar diyor. Partimize bedeni geçti ama ruhu hala İYİ Partili değil" yorumunu yaptı.

