İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9843
  • EURO
    20,1319
  • ALTIN
    1126.17
  • BIST100
    5286.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'ye geçen CHP'liler istifa etti! Mansur Yavaş zor durumda
Güncel

İYİ Parti'ye geçen CHP'liler istifa etti! Mansur Yavaş zor durumda

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler, Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi.

Habertürk6 Mart 2023 Pazartesi 11:30 - Güncelleme:
İYİ Parti'ye geçen CHP'liler istifa etti! Mansur Yavaş zor durumda
ABONE OL

İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan kalkma kararı sonrası İYİ Parti-CHP arasında yaşanan ayrışma süreci belediye meclislerine de yansımaya başladı. İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Bu durum Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

YAVAŞ ZOR DURUMDA

Habertürk'e konuşan bir ABB yetkilisi, "Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın 'gitmeyin' anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.