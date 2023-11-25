İYİ Parti'ye yüklenip Özel'i topa tuttu: İnsanlara korkak olduğunuzu gösteriyorsunuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'yeni bir iş birliğinin' sinyalini verdi. Akşener ile aralarında özel bir hukuk olduğunu belirten Özel, "Meral Ablam ile beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Söz konusu açıklama, CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ı bir hayli kızdırdı.

PORTAKAL, ÖZEL'E SERT ÇIKTI: KORKAK

İYİ Parti'nin şaibeli bir parti olduğunu söyleyen Portakal, "Yahu zaten ittifak yapmışsınız, yola çıkmışsınız bundan da geçmişte bir hayır görmemişsiniz" dedi.

Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime kararına değinen Portakal, "Kadın diyor ki, 'Ben 81 ilde tek gireceğim'... Yahu Özgür Bey biraz da kendinize, tabanınıza, örgütünüze güvenin" diye konuştu.

Özgür Özel'i 'korkak davranmakla' suçlayan CHP yandaşı sunucu sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bu cümleyi kullanarak aslında insanlara korkak olduğunu gösteriyorsunuz. İnsanlara öyle bir intiba veriyorsunuz. Ardından da insanların size bakışı değişecek. Siz kendi gücünüzle var olun arkadaş! Yaparsınız ya ya yapamazsınız. İlle de İYİ Parti, ille de İYİ Parti. Zaten şaibeli bir partiden bahsediyoruz."