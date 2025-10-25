''İyilik Hareketi''yle, Türkiye'den Tanzanya'ya umut kuyusu: Şehitler ve Gazze kahramanlarının adları ölümsüzleştirildi

Açılan su kuyularından biri "Sumud Filosu Kahramanları Su Kuyusu," diğeri ise "Yeşil Vatan Orman Yangını Şehitleri Su Kuyusu" adını taşıyor. Bu sayede Morogoro'daki iki köy, temiz ve içilebilir suya kavuştu.

Organizasyonun amacına dair açıklamalarda bulunan Yazar Tunç, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybeden kahramanlara ve Gazze-Filistin davasına gönül veren, "Yok olan insanlığın yeniden inşası için bir işaret" olarak nitelendirdiği Sumud Filosu kahramanlarına dikkat çekti.

Tunç, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'deki orman yangınlarına dikkat çekerek orada şehit olan kahraman Türkiye sevdalıları ve Gazze Filistin davasına gönül vermiş yok olan insanlığın yeniden inşası için bir işaret olan Sumud Filosu'yla yola çıkan kahramanlar için birer su kuyusu açarak iki köyümüzde yaşatmak istedik. Hem insanlar, hem hayvanat hem de hububata faydası olması için bu köylerimizde açılışlarını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Şehitlerimize rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."

Morogoro köylerinde yankılanan su sesi, artık sadece bir hayat kaynağı değil, aynı zamanda ulusal acılarımızı ve küresel insanlık davamızı onurlandıran bir vefa marşı. "İyilik Hareketi", bu iki su kuyusu ile Türkiye'den Gazze'ye, oradan da Tanzanya'ya uzanan, hatıraları yaşatan ve umutları yeşerten, sınırları aşan bir iyilik zinciri kurmuş oldu.