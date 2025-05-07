İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6458
  • EURO
    43,9495
  • ALTIN
    4209.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İyilik maskesiyle hırsızlık... Kaçış planı 10 kilometre sürdü
Güncel

İyilik maskesiyle hırsızlık... Kaçış planı 10 kilometre sürdü

Bursa'da yolda kalan bir araca yardım eder gibi yaklaşan hırsız, aracı çalarak kaçmaya çalıştı. Ancak çaldığı araç 10 kilometre sonra arızalanınca, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
İyilik maskesiyle hırsızlık... Kaçış planı 10 kilometre sürdü
ABONE OL

Bursa'da yolda kalan aracı, yardım etme bahanesiyle çalan hırsız, sadece 10 kilometre kaçabildi. Arızalı araç hırsızı da yolda bırakınca polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat Mahallesi'nde bozulan araca yardım etmek isteyen şüpheli L.İ.(21), şoför koltuğuna oturdu. 'Vurdurma' yöntemi ile aracı çalıştıran şüpheli, gaza basarak kayıplara karıştı. Aracı çalınan vatandaş ise bir süre çalınan otomobilinin ardından koşturup yetişemeyeceğini anlayınca durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI MERCEK ALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası mercek altına alındı. Çaldığı araç ile bir süre gezen L.İ., merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ali Ferruh Yücel Caddesi'ne geldiği sırada çaldığı araç yine stop etti. Çevredekilerden yardım isteyen L.İ., bu sırada aracı takip eden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. L.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • hırsızlık olayı
  • araca yardım etme
  • polis yakalama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.