İyilik trenimize bir destek de Deniz Feneri'nden: 80 tonluk insani yardım

22 Ocak 2022 Cumartesi 15:30 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni gönderileceğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK'larımız ve vatandaşlarımızca temin edilecek bu ihtiyaç malzemeleri Afganistan'a ulaştırılacaktır. Dedi. Erdoğan'ın çağrısına anında karşılık veren Deniz Feneri Derneği ilk etapta 80 tonluk insani yardım malzemesini hazırlayarak katkıda bulundu. Hazırlanan yardım malzemeleri arasında 53 ton un, 10 ton pirinç, 10 ton salça, 3 ton çay, 1.000 adet battaniye atkı bere ve kışlık giyim malzemelerinden oluşan ürünleri trene yükledi. Afganistan'da 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD koordinasyonunda 10 STK'mızın desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni Afgan kardeşlerimize hayırlı olsun dedi.

