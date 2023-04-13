İyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılan sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar belirlendi

Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumunda iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi hizmetleri ile ağız, diş ve çene radyolojisi hizmetlerinin sunulduğu binaların vasıfları ile buralardaki hastalar ve çalışanların güvenliğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, ilgili mevzuat kapsamında birinci ve ikinci grup radyasyon uygulamalarının yürütüleceği merkezler okul, kreş, mesken ve benzeri yerlere bitişik olamayacak. İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıyla faaliyetlerin yürütüleceği alanların mekansal tasarımı, teknik hususlar ve uygunluk ölçütleri radyasyondan korunma açısından mevzuat kapsamında düzenlenecek.

Radyasyonla çalışanlar, hastalar ve refakatçiler için radyasyondan korunmaya yönelik ilgili mevzuat kapsamındaki tedbirler alınacak, girişimsel radyoloji uygulamalarında çalışanların, maruz kalacakları radyasyon dozunu sınırlayacak ilave koruyucu kişisel donanımlar kullanılacak.

Hamilelik şüphesi olan, hamile veya emziren personelin çalışma koşulları, embriyonun, fetüsün veya emzirilen çocuğun radyasyondan korunmasını sağlayacak ve halk için belirlenen doz sınırlarına uyulacak şekilde yeniden düzenlenecek. Çalışma koşulları hamilelik şüphesi olan ve hamile personel için hamilelik süresinde radyasyon alanlarında, emzirme döneminde ise radyoaktif kirlilik riski bulunan alanlarda çalışmayacak şekilde yapılacak.

- Doz sınırı aşılırsa çalışanlar hemen sağlık iznine çıkarılacak

Sadece iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olacak. Bu çalışanlar, kontrollü alanlarda kişisel koruyucu ekipman ve dozimetre kullanacak.

Radyasyonla çalışacakların işe başlamadan önceki ve işe başladıktan sonraki yıllık sağlık kontrolleri ilgili sağlık kurum ve kuruluşu tarafından yaptırılacak.

Buralardaki personelin çalışma süreleri vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilecek.

Sadece iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ve radyonüklitlerin kullanıldığı kontrollü alanlarda çalışanlara yıllık izinlerine ilaveten sağlık izni verilecek. Sağlık izni süresi, bu çalışanların bir takvim yılı içerisinde kontrollü alanlarda fiilen çalıştığı süreler dikkate alınarak, ilgili yönetmelikte yer alan "Sağlık İzni Tablosu"nda belirtilen çalışma süresine göre ayarlanacak.

Mobil röntgen veya skopi gibi hareketli cihazları kullanan radyasyonla çalışanlara verilecek sağlık izni süresi de aynı şekilde belirlenecek.

Kontrollü alanlarda radyasyonla çalışanların maruz kaldıkları dozların sınırları aşması halinde sağlık izinleri hemen kullandırılacak.

Sağlık izni bölünemeyecek, yıl geçişlerinde üst üste kullanılamayacak ve diğer yıla aktarılamayacak. Kontrollü alanlarda radyasyonla çalışanlara verilecek sağlık izni süresi hesaplanırken doğum, ölüm, evlilik ve yıllık izinle geçirilen süreler, çalışma süresine dahil edilmeyecek.

Faaliyetini sürdüren merkezlerin radyasyon alanları beş yıl içinde yönetmelikte yer alan hükümlere uyumlu hale getirilecek.

Yönetmelikle 25 Nisan 2022 tarihli "İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.