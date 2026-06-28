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İZBETON soruşturmasında 8 şüpheliye adli kontrol

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 8 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 12:30 - Güncelleme:
İZBETON soruşturmasında 8 şüpheliye adli kontrol
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen inşaat mühendisi M.İ. de yakalandı.

Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin eski yöneticileri H.Ş, M.A.B, G.B ile elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisleri M.İ, S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı uygulandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri öne sürülen, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında 25 Haziran'da gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

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