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Güncel

İzinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapan 4 yabancı uyruklu okul mühürlendi

Antalya Valiliğince, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu okulun mühürlendiği ve yetkilileri hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
İzinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapan 4 yabancı uyruklu okul mühürlendi
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Valilikten yapılan açıklamada, Konyaaltı ilçesinde 4 merkezde, oyun merkezi ve eğitim derneği adı altında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik izinsiz eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM 1 MİLYON 600 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada, "4 okul Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Konyaaltı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından Antalya Valiliğinin kapatma kararı onaylarına istinaden mühürlenerek kapatılmıştır. Eğitim merkezlerinin yetkilileri Z.S, T.V, Y.F. ve Y.E'ye toplamda 1 milyon 600 bin 200 lira para cezası kesilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Konyaaltı İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, etüt merkezi, matematik kulübü adı altında faaliyet gösteren merkezlere yönelik denetimlerin devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Açılış amacı dışında izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri yapan merkezler tespit edildiği takdirde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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