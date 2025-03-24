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12 farklı terör örgütü mensubu sokaktaydı! Yasa dışı eylemlerde 123 polisimiz yaralandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 123 polisin yaralandığı bildirildi. Yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınırken yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlendi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
12 farklı terör örgütü mensubu sokaktaydı! Yasa dışı eylemlerde 123 polisimiz yaralandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 34. maddesine göre "herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceğini" hatırlattı.

Anayasa'da toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunda gösterildiğini vurgulayan Yerlikaya, son günlerde bazı çevrelerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunduğunu, sokak olaylarını körükleyerek polise saldırdığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir. Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir. 19-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz/istismar, kasten yaralama gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

Buradan açıkça uyarıyoruz. Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez. Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."

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