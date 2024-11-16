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Güncel

İzinsiz gösterilere katılan 24 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
İzinsiz gösterilere katılan 24 şüpheli gözaltına alındı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına katılanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen bazı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 24 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelilerden birinin 30 arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, şarjör, 14 kurusıkı tabanca fişeği, sapan, 10 bilye, torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 AK-47 fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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