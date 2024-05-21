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İzinsiz işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

AA21 Mayıs 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
İzinsiz işletilen 3 maden ocağı imha edildi
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağında 2 vinç, vagon, kürek, 40 metre ray ve 10 ton kömür ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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