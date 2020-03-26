İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4481
  • EURO
    7,0665
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89559
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzinsiz sağlık malzemesi üreten fırsatçılar yakalandı
Güncel

İzinsiz sağlık malzemesi üreten fırsatçılar yakalandı

Niğde'de izinsiz tıbbi malzeme üretip stokladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:53
ABONE OL

Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek için izinsiz tıbbi malzeme üreten ve stoklayan kişilerle işletmelere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlhanlı Mahallesi'ndeki iş yerinde gerçekleştirdikleri denetimde yetkili mercilerden izin alınmadan üretim ve stok yapıldığını tespit etti.

İş yerinde 6 bin 500 sedye örtüsü ile tulum dikmek için hazırlanmış çok sayıda parça ele geçirildi.

Ekiplerce 4 zanlı gözaltına alındı.

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.