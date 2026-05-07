İzinsiz tesis ortaya çıktı: CHP'li belediyeye ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi Kepsut yolu civarında faaliyet gösteren ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol-Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen tesiste denetim yaptı.

İncelemede, tesisin asfalt plent tesisi ve taş ocağı işletmesi olduğu ancak herhangi bir çevre izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Kaçak faaliyet gösteren tesisle ilgili Çevre Kanunu kapsamında 839 bin lira idari para cezası uygulandı, Çevre Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında faaliyet durdurulması süreci başlatıldı.