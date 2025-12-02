İSTANBUL 15°C / 7°C
2 Aralık 2025 Salı
Güncel

İzinsiz ve kopya! Ünlü tekstil firmasına ''Atatürk tişörtü'' davası

Meşhur Atatürk portresinin çizeri Etem Çalışkan'ın mirasçıları, sanatçının eserini izinsiz olarak tişörtlere basan ünlü bir tekstil firmasına dava açtı. Mirasçılar, ürün katalogları ve satış linklerini de mahkemeye delil olarak sundu.

Akşam Gazetesi2 Aralık 2025 Salı 08:16 - Güncelleme:
İzinsiz ve kopya! Ünlü tekstil firmasına ''Atatürk tişörtü'' davası
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en bilinen portrelerinden birine imza atan ressam ve kaligraf Etem Çalışkan'ın mirasçıları, ünlü bir tekstil firmasından şikâyetçi oldu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açan mirasçılar, Çalışkan'ın 'Atatürk portre ve imzası' adlı karakalem çalışmasının firmanın tişörtlerine izinsiz basıldığı öne sürdü.

İZİNSİZ VE KOPYA!

Mirasçıların mahkemeye sunduğu dilekçede, tekstil firmasının eseri kopyalayarak veya değiştirerek hem fiziksel mağazalarda hem de internet ortamında satışa sunduğu belirtildi.

Eser sahibinin adının belirtilmeden ve orijinalinde değişiklik yapılarak kullanılmasına dikkat çekilen dilekçede, firmanın portreyi bilinçli şekilde ticari gelir elde etmek amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, mirasçılar, ürün katalogları ve satış linklerini de mahkemeye delil olarak sundu. Maddi ve manevi zarara uğrayan aile, söz konusu firmadan şimdilik 2 bin liralık belirsiz alacakla 60 bin lira manevi tazminat talep etti.

TÜRKÇE İLE KALİGRAFİYİ BULUŞTURDU

Anıtkabir kitabelerinde görev alan Etem Çalışkan, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini, Nutuk, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nın kaligrafik yazımlarını yapan usta bir sanatçıydı. Ders kitaplarındaki ünlü Atatürk portresinin de çizeri olan Etem Çalışkan, Türkçe ile kaligrafi sanatını buluşturan 'hocaların hocası' olarak anılıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Etem Çalışkan, 1 Şubat 2025'te 97 yaşında vefat etmişti.

Etem Çalışkan

