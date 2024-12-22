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İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

AA22 Aralık 2024 Pazar 10:47 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında göçmenleri taşıyan 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Lastik botlardaki 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler, Seferihisar ve Dikili açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 17'si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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