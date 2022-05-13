İSTANBUL 25°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2022 Cuma / 12 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4753
  • EURO
    16,1357
  • ALTIN
    900.293
  • BIST100
    2419.23
Güncel

İzmir açıklarında 127 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 127 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 21:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli bir teknede 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Seferihisar açıklarında da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir teknede 42 düzensiz göçmen yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği, gözaltına alınan şüphelilerin de adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

  • izmir
  • göçmen
  • düzensiz göçmen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.