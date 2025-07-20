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İzmir açıklarında 22'si çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 22'si çocuk 65 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 07:20 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 22'si çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik bota ekip sevk edildi.

Bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Aynı bölgede tespit edilen başka bir lastik botta ise 2'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik gemisinin durdurduğu lastik bottaki 7'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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