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İzmir açıklarında 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 23:48 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

31 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yine Çeşme ilçesi açıklarında, durdurulan lastik bottaki 11'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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