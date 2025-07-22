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İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 06:44 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bottaki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • İzmir
  • düzensiz göçmen
  • lastik bot

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