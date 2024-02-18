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Güncel

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA18 Şubat 2024 Pazar 22:03 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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