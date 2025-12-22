İSTANBUL 12°C / 9°C
  İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

22 Aralık 2025 Pazartesi 23:03
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • düzensiz göçmen
  • Çeşme
  • İzmir açıkları

