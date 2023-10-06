İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6059
  • EURO
    29,1144
  • ALTIN
    1616.65
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 01:28 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 114 düzensiz göçmeni yakaladı.

Menderes ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.