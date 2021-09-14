İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2021 Salı / 7 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4454
  • EURO
    9,9992
  • ALTIN
    489.921
  • BIST100
    1434.43
Güncel

İzmir açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA14 Eylül 2021 Salı 19:54 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 19:54
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarındaki Kara Ada'da düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıktan sonra adaya çıktıkları belirlenen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.